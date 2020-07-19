Son dakika... İran'da patlama

Son haftalarda nükleer santraller, fabrikalar ve askeri tesislerde peş peşe patlamaların gerçekleştiği İran, bugün bir kez daha sarsıldı.

Yerel medya, ülkenin orta kesimindeki Isfahan'da yer alan bir elektrik santralinde patlama meydana geldiğini bildiriyor. Patlamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yok.

İslamabad Elektrik Santrali adını taşıyan tesisteki patlama, şalt sahasında gerçekleşti. Yetkililer, trafo arızasından kaynaklanan patlamanın ardından santralin faaliyetlerinde aksama yaşanmadığını söylüyor.

Santralin İsfahan'ın tüm elektriğini temin ettiği belirtiliyor.