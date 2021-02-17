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17.02.2021 - 22:07 | | AA

Son dakika: İran'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İran'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

24 kişiye 97 bin lira para cezasıKonya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.
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