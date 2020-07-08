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08.07.2020 - 16:20 | | AA

Son dakika... İran'da son 24 saatte 153 kişi corona virüsten öldü!

İran'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 12 bin 84'e yükseldi.

Son dakika... İran'da son 24 saatte 153 kişi corona virüsten öldü!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son  24 saatte ülke genelinde 153 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 691 yeni vaka  tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 84'e, vaka  sayısının da 248 bin 379'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 309'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 209 bin 463 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon  872 bin 391 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan,  Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin  kırmızı bölgeler, Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd,  Sistan-Beluçistan, Hemedan ve Erdebil eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu  sözlerine ekledi.

 

 

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