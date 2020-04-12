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12.04.2020 - 12:50 | | İHA

Son dakika | İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 117 kişi daha yaşamını yitirdi!

Gelen son dakika haberine göre, İran’da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686’ya yükseldi.

Son dakika | İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 117 kişi daha yaşamını yitirdi!

İran’da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686’ya yükseldi.

"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.
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