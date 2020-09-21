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21.09.2020 - 23:34 | | DHA

Son dakika... İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı' dedi.

Son dakika... İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık

 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zarif, 'Tehdit etmek benim işim değil ancak o defter henüz kapanmadı' dedi. Süleymani'nin bir kahraman olduğunu ifade eden Zarif, Süleymani'nin DEAŞ terör örgütüne karşı oynadığı rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

NELER OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısında 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Ekipler susuz kalan balıklar için seferber olduBartın'da, Gökırmak Çayı'ndaki suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken ve can çekişen balıkları kurtarılması için ekipler seferber oldu.
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