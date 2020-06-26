26.06.2020 - 16:10 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İskoçya'da bıçaklı saldırı! Çok sayıda ölü var
İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da kalabalık gerçekleşen saldırıda en az üç kişi öldü, bir polisin de bıçaklandığı bildiriliyor. Saldırıya uğrayanlar arasında bir polis de var. Bir görgü tanığı, yerde kanlar içinde yatan insanlar gördüğünü söyledi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde öğle saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendi. İngiliz medyası, saldırıdan hemen sonra silahlı polislerin olay yerine ulaştığını bildiriyor.
Olayın gerçekleştiği nokta, hayli kalabalık olan West George Sokağı. Polis ekipleri çevredeki yolları kapattı.
Gelen ilk haberlerde,ağır yaralananlar olduğu belirtiliyordu ancak daha sonra BBC üç kişinin öldüğünü duyurdu. BBC, saldırganın vurularak öldürüldüğünü de izleyicilerine aktardı.
Bıçaklı saldırıya uğrayanlar arasında bir polis de var.
Sky News'e konuşan bir görgü tanığı, yerde kanlar içinde yatan insanlar gördüğünü söyledi.
Görgü tanığı Craig Milroy ise, olayı ofis penceresinden gördüğünü ve ambulansların dört yaralıyı hastanelere taşıdığını aktardı.
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