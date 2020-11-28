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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu
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28.11.2020 - 18:16 | | AA

Son dakika! İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu

Son dakika haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha seçildi.

Son dakika! İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu
Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.
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