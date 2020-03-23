Son dakika...İspanya Başbakan Yardımcısı Calvo hastaneye kaldırıldı, corona virüsü test sonucu bekleniyor!

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Calvo'nun solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada "Başbakan yardımcısı dün öğleden sonra hastaneye kaldırıldı ve tıbbi testler yapıldıktan sonra doktorlar solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için orada kalması gerektiğine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

63 yaşındaki Calvo'ya koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçlarının belli olur olmaz paylaşılacağı kaydedildi.

Geçen hafta, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de koronavirüs tespit edilmişti.

14 Mart'ta tüm ülkenin karantinaya alındığı ve 15 günlük olağanüstü hal (OHA) ilan edilen İspanya'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükselirken, vaka sayısı ise 28 bin 572 oldu.