MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İspanya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
ABONE OL
21.04.2020 - 12:35 | | AA

Son dakika... İspanya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 430 artarak 21 bin 282'ye yükseldi.

Son dakika... İspanya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 399 olan günlük ölü sayısı bugün hafif artışla 430'a çıkarken toplam sayı 21 bin 282'ye ulaştı.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 968 artışla 204 bin 178 oldu.

VAKA SAYISI 82 BİN 514'E YÜKSELDİ

Covid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 1 bin 927 artışla 82 bin 514'e yükseldi.

Covid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, sol koalisyon hükümeti bunu 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurmuştu.

Olağanüstü halin şartlarını hafifletmeyi planlayan hükümet, 27 Nisan'dan itibaren belli bir yaş sınırına kadar olan çocukların sadece anne ve babalarının yanlarında kısa süreliğine ve kısıtlı alanda sokağa çıkmasına izin verilmesini tartışıyor. 

Çocukların parkta ya da arkadaşlarıyla oynamalarına izin verilmesinin ise şimdilik mümkün olmadığı belirtiliyor.

Hayvanlar tarlaya girdi 2 mahalle kavga etti!Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel katalog sayfaları...Bugüne ait Ramazan öncesi indirimler!

BİM aktüel katalog sayfaları...Bugüne ait Ramazan öncesi indirimler!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti! Evinin önüne gelip...

Artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti! Evinin önüne gelip...

Sıradaki Haber