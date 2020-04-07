07.04.2020 - 12:47 | | AA
Son dakika... İspanya'da corona virüs salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi
Gelen son dakika haberine göre İspanya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi.
Arkadaşını öldürdü tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı!İstanbul’da corana virüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber'den haber alamayınca polisten yardım isteyen arkadaşları bir cinayeti ortaya çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen polis Esenyurt'taki rezidans daireye girdiğinde Ahmet Rençber'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu.