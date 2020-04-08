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08.04.2020 - 13:04 | | AA

Son dakika | İspanya'da corona virüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

Son dakika | İspanya'da corona virüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Corona virüsün görülmediği tek yer! Salgından korunmalarının sırrı ise...Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya’nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede corona virüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Corona virüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, corona virüsten korunmanın sırrını açıkladı.
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