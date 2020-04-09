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09.04.2020 - 12:36 | | AA

Son dakika... İspanya'da corona virüsten 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybetti!

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı

Son dakika... İspanya'da corona virüsten 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybetti!

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Sokak ortasında büyük panik... 'Arkamdan gelip suratıma öksürdü!'İstanbul'da bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.
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