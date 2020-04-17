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17.04.2020 - 14:51 | | AA

Son dakika | İspanya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.

Son dakika | İspanya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.

Sokağa çıkma yasağı öncesi sosyal mesafeli metrelerce et kuyruğuBursa'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.
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