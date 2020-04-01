01.04.2020 - 12:43 | | AA
Son dakika | İspanya'da corona virüsü kabusu! 24 saatte...
Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da corona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.
'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri...Antalya’da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı. Kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı.