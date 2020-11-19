Son dakika... Ä°spanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼ncellediÄŸi Kovid-19 verilerine gÃ¶re, salgÄ±n dolayÄ±sÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 252 arttÄ±.Â

BakanlÄ±k, son 7 gÃ¼nde 1313 kiÅŸinin Kovid-19'dan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve toplam sayÄ±nÄ±n 42 bin 291'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

AyrÄ±ca dÃ¼n 1 milyon 525 bin 341 olarak aÃ§Ä±klanan toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 16 bin 233 artÄ±ÅŸla 1 milyon 541 bin 574'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Ä°spanya'da mevcut durumda 18 bin 961 Kovid-19 hastasÄ± hastanede tedavi gÃ¶rÃ¼rken, bunlarÄ±n 3 bin 125'i yoÄŸun bakÄ±mda bulunuyor.

Kovid-19'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan komisyonun baÅŸkanÄ± Fernando Simon, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, her 100 bin kiÅŸide Kovid-19 vakasÄ± tespit edilenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 436'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtip, bunun halen Ã§ok yÃ¼ksek bir veri olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

Ä°spanya'da uygulanan tedbirlerle hafta baÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼nlÃ¼k yeni vaka sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zleniyor.Â

Kovid-19'a karÅŸÄ± 25 Ekim'den bu yana olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) ilan edildiÄŸi Ä°spanya'da, 17 Ã¶zerk bÃ¶lgeye gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶steren serbest dolaÅŸÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, gece sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 6 Ã¶zerk yÃ¶netimde bar ve restoranlarÄ±n sadece eve sipariÅŸ iÃ§in aÃ§Ä±k tutulmalarÄ±, amatÃ¶r spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ertelenmesi, en fazla 6 kiÅŸiye toplanma izni verilmesi gibi Ã¶nlemler uygulanÄ±yor.Â

PORTEKÄ°Z'DE YENÄ° VAKA SAYISINDA REKOR ARTIÅžÂ

Portekiz SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kovid-19'dan son 24 saatte 69 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 6 bin 994 yeni vaka tespit edildiÄŸini duyurdu.Â

BÃ¶ylece Ã¼lkede salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri en yÃ¼ksek gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ oldu.Â

Ãœlkede Kovid-19'dan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 3 bin 701'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± da 243 bin 9'a Ã§Ä±ktÄ±.Â

Portekiz'de 9 KasÄ±m'da uygulanmaya baÅŸlanan OHAL kapsamÄ±nda salgÄ±nÄ±n yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerlerde serbest dolaÅŸÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilip, halktan zorunlu olmadÄ±kÃ§a gece sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ± isteniyor.Â

Portekizlilere "Kovid-19'da ikinci dalga henÃ¼z zirve yapmadÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Marcelo Rebelo do Sousa, 24 KasÄ±m'da sona erecek OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±yla ilgili kararnameyi bugÃ¼n Meclis'e gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.