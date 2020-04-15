Son dakika... İspanya'da ölümler 500'ün altına düşmüyor

İspanya'da can kayıpları 523 artışla 18 bin 579 oldu. İspanya'da dün 567 Covid-19 hastası hayatını kaybetmişti, Pazartesi ise bu rakam 517'ydi.

Avrupa ülkesinde 5 bin 92 test daha pozitif sonuç verdi, corona virüse yakalananların sayısı 177 bin 633 oldu. İspanya, dünya üzerinde vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Can kaybı ve vaka sayısındaki artış hızını son 10 gündür durduran İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterilen ölü ve vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği görülüyor.

Ancak İspanya Çin'in ardından dünyada en fazla Covid-19 hastasının iyileştiği ülke.