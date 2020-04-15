MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İspanya'da ölümler 500'ün altına düşmüyor
ABONE OL
15.04.2020 - 12:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İspanya'da ölümler 500'ün altına düşmüyor

Can kayıplarının dün 567 arttığı Avrupa ülkesinde, bugün 523 hasta yaşamını yitirdi.

Son dakika... İspanya'da ölümler 500'ün altına düşmüyor

İspanya'da can kayıpları 523 artışla 18 bin 579 oldu. İspanya'da dün 567 Covid-19 hastası hayatını kaybetmişti, Pazartesi ise bu rakam 517'ydi.

Avrupa ülkesinde 5 bin 92 test daha pozitif sonuç verdi, corona virüse yakalananların sayısı 177 bin 633 oldu. İspanya, dünya üzerinde vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Can kaybı ve vaka sayısındaki artış hızını son 10 gündür durduran İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterilen ölü ve vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği görülüyor.

Ancak İspanya Çin'in ardından dünyada en fazla Covid-19 hastasının iyileştiği ülke.

Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtuPolonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyeleri dertli... 'Rahatsız olduk!'

Bilim Kurulu üyeleri dertli... 'Rahatsız olduk!'

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar şoke etti!

Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar şoke etti!

Sıradaki Haber