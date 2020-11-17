Son dakika... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 435 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 arttı. Bu, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1247 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 688'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 496 bin 864 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 13 bin 159 artışla 1 milyon 510 bin 23'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle yeni vakalardaki yüksek artışlarda son günlerde düşüş olsa da, ölü ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında artış olduğu gözleniyor.

İspanya'da mevcut durumda 20 bin 7 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 127'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e, toplam vaka sayısı da 230 bin 124'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.