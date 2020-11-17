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17.11.2020 - 21:11 |

Son dakika... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 435 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 bin 159 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Son dakika... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 435 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 435 arttı. Bu, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı oldu. 

Bakanlık, son 7 günde 1247 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 688'e çıktığını bildirdi. 

Ayrıca dün 1 milyon 496 bin 864 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 13 bin 159 artışla 1 milyon 510 bin 23'e çıktığı kaydedildi. 

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle yeni vakalardaki yüksek artışlarda son günlerde düşüş olsa da, ölü ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında artış olduğu gözleniyor. 

İspanya'da mevcut durumda 20 bin 7 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 127'si yoğun bakımda bulunuyor. 

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor. 

PORTEKİZ'DE DURUM 

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e, toplam vaka sayısı da 230 bin 124'e çıktı. 

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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