10.02.2020 - 11:35 | | AA
Son dakika... İsrail Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası verdi
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıntılar birazdan...
İlginç motosiklet kazası kameradaE-5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yolunda yoğun trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, sağından geçmek istediği otomobilin aynasına çarpınca dengesini kaybederek kaza geçirdi. Duruma sinirlenen genç sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.