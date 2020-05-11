Son dakika... İşte corona virüse karşı en etkili yöntem!

Son dakika haberine göre, İngiltere'nin Norwich kentinde East Anglia Üniversitesi, 30 Avrupa ülkesinde farklı sosyal mesafe önlemlerinin başarısını değerlendiren çalışma yürüttü. Çalışmaya göre, Avrupa'da okulların kapatılması, virüsü kontrol altına almada en etkili yöntem oldu. Yine festivaller ve müsabakalar gibi kitlesel toplantıların yasaklanmasının, restoran ve barlar gibi zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılmasının, salgını yavaşlatan en geçerli adımlar olduğu gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Profesör Paul Hunter, Avrupa'da okulların kapatılmasının, izleyen süreçte salgının yavaşlamasıyla azami bağlantılı olduğu bulgusunu elde ettiklerini belirtirken, "Ancak bu çalışma, çocukların Kovid-19'u yetişkinlere geçirip geçirmediğine ilişkin eksik olan görüş birliğini bir karara bağlamıyor. Ve hangi seviyede okulların kapatılmasının en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemiyor." ifadesini kullandı.

Araştırmada ayrıca evde kalınması yönündeki politikaların işe yaramadığı, karantina günlerinde vaka sayılarının arttığı, yanı sıra maske takmanın fark yaratmadığı gözlendi. Norwich Tıp Fakültesinden doktor Julii Brainard, "Maske kullanımının başta koruyucu etkisi varmış gibi görünüyordu ancak maske veya diğer gereklilikler konusundaki tavsiyelerin üzerinden 15 gün geçtikten sonra vakaların ve aynı şekilde ölü sayılarının artmaya başladığını fark ettik." dedi. Uzmanlar öte yandan bulguların, herhangi bir somut tavsiye vermek için yeterli olmadığına da işaret etti.