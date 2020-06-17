Son dakika... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine, bugün Ankara'ya gelmesi beklenen Di Maio'nun çalışma ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. Ertelemenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio’nun bugün (17 Haziran 2020) ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir. "