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08.11.2020 - 22:54 | | AA

Son dakika: İtalya'da alarm! Ülkeyi kapatın çağrısı...

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs (covid-19) salgınında ikinci dalganın çok sert vurduğu İtalya'dan kötü haberler geliyor. İtalya, covid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı. Tabipler Birliği Başkanı Filippo Anelli, genel karantinaya gidilmesi çağrısı yaptı. İşte tüm detaylar...

Son dakika: İtalya'da alarm! Ülkeyi kapatın çağrısı...

 

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 935 bin 104 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 558 bin 636'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 749'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 331 artarak 41 bin 394'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 183 artarak 335 bin 74 oldu.

Ülkede hastane kapasiteleri zorlanıyor

Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.

İtalya Tabipler Birliği Başkanı (FNOMCEO) Filippo Anelli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelerin yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere kapasitelerinin dolduğu verilerinden hareketle bütün ülkede genel karantina ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Anelli, salgında yayılma eğrisinin bu haftaki gibi gitmesi olasılığına dikkati çekerek "Böyle giderse bir ay sonraki durum çok dramatik olabilir, bu nedenle derhal tamamen kapanmaya ihtiyaç var. Ya biz virüsü engelleriz ya da o bizi engeller. Gelen sinyaller, sarı orta risk kategorisinde bulunan bölgelerin de kendilerini bundan en çok etkilenen bölgelerle aynı koşullarda bulabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Burdur'da trafik kazasıBurdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
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