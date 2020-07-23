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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İtalya'da corona virüs vakaları artışa geçti
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23.07.2020 - 19:52 | | AA

Son dakika... İtalya'da corona virüs vakaları artışa geçti

Gelen son dakika haberlerine göre; İtalya'da son 24 saatte 306 kişiye daha yeni tip corona virüs (covid-19) teşhisi konuldu.

Son dakika... İtalya'da corona virüs vakaları artışa geçti

 

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 245 bin 338'e ulaştı.

Ülke genelinde son 24 saatte 306 yeni vaka kaydedildi. 18 Haziran'dan bu yana ilk kez günlük yeni vaka artışı 300'ün üzerine çıktı.

Ülkedeki mevcut hasta sayısı da yeni vakaların eklenmesiyle 12 bin 404'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı bugün 214 artışla 197 bin 842 oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 10 artarak 35 bin 92'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar, 6 milyon 415 bin 41 test yapıldı.

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