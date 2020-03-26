26.03.2020 - 20:37 | | AA
Son dakika! İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 8 bini geçti
Son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi
Mersin’de kapatılan hamamı kahvehaneye çevirdilerMersin’in Tarsus ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.