MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika! İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 8 bini geçti
ABONE OL
26.03.2020 - 20:37 | | AA

Son dakika! İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 8 bini geçti

Son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi

Son dakika! İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 8 bini geçti

Ayrıntılar geliyor...

Mersin’de kapatılan hamamı kahvehaneye çevirdilerMersin’in Tarsus ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yemek gerekir? İşte o yiyecekler...

Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yemek gerekir? İşte o yiyecekler...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

26 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları açıklandı - 649. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

26 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları açıklandı - 649. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sıradaki Haber