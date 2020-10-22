Son dakika: İtalya'da korkutan rekor! Çığ gibi büyüyor...

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 16 bin 79 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 465 bin 726 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 169 bin 302'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 992'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 136 artarak, 36 bin 968'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 82 artarak, 259 bin 456 oldu.

Üç bölgede sokağa çıkma yasağı başlıyor

Ülkede son bir haftada vakaların hızla artması neticesinde, merkezi hükümetin de yetkilendirmesiyle bölge yönetimleri yayılımın önüne geçmek için, teker teker akşam saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan etmeye başladı.

Büyük şehirlerden Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesinde, bu geceden itibaren, Campania bölgesinde ise yarından itibaren gece 23.00'ten itibaren 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesi de yarın geceden itibaren 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Lombardiya, Campania ve Lazio'nun ardından Sardinya Adası'nın da iki haftalık tüm giriş ve çıkışların durdurulduğu karantinaya gidilmesinin değerlendirdiği belirtildi.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte de parlamentoda yaptığı konuşmada, durumun ciddi olduğunu belirterek, "Hükümet gerekli görürse duruma müdahale edebilir." dedi.