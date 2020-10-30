30.10.2020 - 17:30 | | milliyet.com.tr
Son dakika: İzmir depremi Samos'u da yıktı!
Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar aldı. Adadaki havaalanı kapatıldı.
İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremin etkileri Yunanistan'da da hissedildi. Depremin, Samos adasındaki Karlovasi'de, binalara ve kiliseye büyük zarar verdiği görüntüler servis edildi. Vathi'de liman sular altında kaldı. Adadaki havaalanının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 7.1 olarak kayıtlara geçti. Depremi hisseden halk sokaklara döküldü.
Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Samos'a gitmek üzere yola çıktı. Samos Belediye Başkan Yardımcısı eşi görülmemiş ve kaotik bir durumdan bahsetti ve birçok yerde tsunami meydana geldiğini söyledi.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.