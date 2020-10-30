Son dakika: İzmir depremi Samos'u da yıktı!

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremin etkileri Yunanistan'da da hissedildi. Depremin, Samos adasındaki Karlovasi'de, binalara ve kiliseye büyük zarar verdiği görüntüler servis edildi. Vathi'de liman sular altında kaldı. Adadaki havaalanının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 7.1 olarak kayıtlara geçti. Depremi hisseden halk sokaklara döküldü.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Samos'a gitmek üzere yola çıktı. Samos Belediye Başkan Yardımcısı eşi görülmemiş ve kaotik bir durumdan bahsetti ve birçok yerde tsunami meydana geldiğini söyledi.