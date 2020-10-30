MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: İzmir depremi Samos'u da yıktı!
ABONE OL
30.10.2020 - 17:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika: İzmir depremi Samos'u da yıktı!

Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar aldı. Adadaki havaalanı kapatıldı.

Son dakika: İzmir depremi Samos'u da yıktı!

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremin etkileri Yunanistan'da da hissedildi. Depremin, Samos adasındaki Karlovasi'de, binalara ve kiliseye büyük zarar verdiği görüntüler servis edildi. Vathi'de liman sular altında kaldı. Adadaki havaalanının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 7.1 olarak kayıtlara geçti. Depremi hisseden halk sokaklara döküldü.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Samos'a gitmek üzere yola çıktı. Samos Belediye Başkan Yardımcısı eşi görülmemiş ve kaotik bir durumdan bahsetti ve birçok yerde tsunami meydana geldiğini söyledi.

Son dakika: İzmir depremi Samosu da yıktı

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika I Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber