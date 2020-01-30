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30.01.2020 - 11:17 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Japonya'da çığ

Yerel medya, sekiz Fransız turistin Hokkaido Adası'nda düşen çığa yakalandığını, içlerinden birinin kalp krizi nedeniyle bayıldığını bildiriyor.

Son dakika... Japonya'da çığ

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda bir çığ düştü.

Yerel medya, adadaki sekiz Fransız turistin çığa yakalandığını bildiriyor. Kurbanlar arasında kadın ve erkeklerin bulunduğunu belirten resmi televizyon NHK, aralarından birinin kalp krizi geçirdiğini aktardı.

Çığla ilgili ayrıntılı bilgiler bekleniyor.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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