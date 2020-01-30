30.01.2020 - 11:17 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Japonya'da çığ
Yerel medya, sekiz Fransız turistin Hokkaido Adası'nda düşen çığa yakalandığını, içlerinden birinin kalp krizi nedeniyle bayıldığını bildiriyor.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda bir çığ düştü.
Yerel medya, adadaki sekiz Fransız turistin çığa yakalandığını bildiriyor. Kurbanlar arasında kadın ve erkeklerin bulunduğunu belirten resmi televizyon NHK, aralarından birinin kalp krizi geçirdiğini aktardı.
Çığla ilgili ayrıntılı bilgiler bekleniyor.