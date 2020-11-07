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07.11.2020 - 20:40 | | AA

Son dakika: Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı

Son dakika haberine göre, ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zaferi kesinleşen Demokrat Joe Biden'ın Nevada eyaletinde de kazandığı bildirildi.

Son dakika: Joe Biden Nevada eyaletini de kazandı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, Biden kendisine başkanlığı kazandıran Pennsylvania'nın ardından Nevada eyaletinden de zaferle çıktı.

Nevada'da oyların yüzde 49,9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı.

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