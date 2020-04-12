12.04.2020 - 16:37 | | DHA
Son dakika... Johnson’ın nişanlısından ilk yorum: Çok karanlık zamanlar yaşadık
Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaldığı St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edildi. Taburcu sonrası ilk açıklama Johson'un nişlanlısı Carrie Symonds'dan geldi. Gelen son dakika haberine göre Symonds, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Geçen hafta çok karanlık zamanlar yaşadık” dedi.
Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaldığı St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edildiği açıklandı. Taburcu olan Johson'ın ardından nişanlısı Carrie Symonds sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Symonds sosyal medya hesabından, “Geçen hafta çok karanlık zamanlar yaşadık” açıklamasını yaptı. Öte yandan Symonds koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı canla başla mücadele eden NHS çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiTüm dünyadan corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı ise 1 milyon 781 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bini aşmış durumda. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.