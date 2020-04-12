Son dakika... Johnson’ın nişanlısından ilk yorum: Çok karanlık zamanlar yaşadık

Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaldığı St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edildiği açıklandı. Taburcu olan Johson'ın ardından nişanlısı Carrie Symonds sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Symonds sosyal medya hesabından, “Geçen hafta çok karanlık zamanlar yaşadık” açıklamasını yaptı. Öte yandan Symonds koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı canla başla mücadele eden NHS çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.