Son dakika! Kabus sürüyor: 2 milyon 300 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 300 bin 771’e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 467 bin 552 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 229 bin 97 ile Brezilya, 162 bin 922 ile Meksika, 154 bin 954 ile Hindistan, 111 bin 264 ile İngiltere, 90 bin 618 ile İtalya, 77 bin 952 ile Fransa, 75 bin 732 ile Rusya, 61 bin 386 ile İspanya, 61 bin 131 ile Almanya, 58 bin 336 ile İran, 55 bin 131 ile Kolombiya ve 48 bin 700 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibariyle 26 bin 577 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 105 milyon 658 bin 44’e ulaşırken, virüs bulaşan 77 milyon 318 bin 350 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 893 bin 984 hastanın tedavisi sürüyor.

DÜNYADA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 105 milyon 658 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı 77 milyon 318 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 275 bini, Hindistan'da 10 milyon 803 bini, Brezilya'da 9 milyon 397 bini ve Rusya'da 3 milyon 934 bini aştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği aşının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de virüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yönetimi olarak, geliştirilen aşıların üretim ve dağıtımında ortaya çıkabilecek zorlukları hafife aldıklarını ve aşılamaların hızlı ilerlemesini engelleyecek zorlukların devam edebileceğini söyledi.

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 16 Ocak’ta düzenlenen salgın önlemleri karşıtı gösteriye katılan ve protestoda maske takmadığı tespit edilen okul müdürünün görevine son verildi.

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden ve bu sabah sona ermesi planlanan karantinanın uzatılması konusunda yaşanan karmaşa kabinenin oy birliğiyle karar almasıyla son buldu. Karantinanın iki gün uzatılması kararlaştırıldı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, İsrail’in Filistinlilerin aşı temin etme meselesini siyasete alet etmemesi gerektiğini belirtti.

Filipinler'de yetkililer, 16 Şubat itibarıyla yabancıların ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

Kolombiya, "CoronaVac" aşısını onayladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşının acil kullanımına onay verdi.

Peru'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün Brezilya'da görülen türüne rastlandı.

Orta Amerika ülkesi Panama, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısından 3 milyon doz talepte bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, şubat sonunda Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2,2 milyon doz AstraZeneca aşısının teminine başlanacağını duyurdu.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda (KS), ilk ve ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinin 8 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitim görmesi kararlaştırıldı.

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de Kovid-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool takımına salgın tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermedi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, temmuz sonunda başlaması planlanan turnuvaya seyirci sınırlaması ve yurt dışından izleyici kabulüne ilişkin kararın "son dakikaya dek bekletileceğini" söyledi.