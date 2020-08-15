Son dakika... Kabus yayılıyor!

Koronavirüs salgınında bir günde çeyrek milyonu aşan vaka kayıtlara geçti. Halihazırda dünya üzerinde virüsün bulaştığı insanların sayısı 21 milyon 160 bini geçti, can kayıpları da 764 binin üzerinde.

Günlük vaka sıralamasında ilk üç Hindistan 65 bin, ABD 60 bin, Brezilya 49 olarak sıralanıyor. 11 bini aşkın pozitif testle dördüncü sırada yer alan Kolombiya'yı 8 bin 300'le Peru, 7 bin 300'le Meksika, 6 bin 300'le Arjantin, 6 bin 200'le Güney Afrika ve Filipinler takip ediyor.

Toplam vaka sayısında ilk 10 ülke şöyle: 5.313.080 ABD, 3.226.443 Brezilya, 2.525.922 Hindistan, 910.778 Rusya, 579.140 Güney Afrika, 516.296 Peru, 511.369 Meksika, 445.111 Kolombiya, 382.111 Şili, 342.813 İspanya.

Son 24 saatteki can kayıplarında ise 1120 ölümle ABD ilk sırada. Brezilya'da 1007, Hindistan'da 990, Meksika'da 627, Kolombiya'da 347, Güney Afrika'da 286 ve Peru'da 208 insan yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar en yüksek ölümün görüldüğü ülkeler: 168.446 ABD, 105.490 Brezilya, 55.908 Meksika, 49.036 Hindistan, 46.791 İngiltere, 35.234 İtalya, 30.410 Fransa, 28.617 İspanya, 25.856 Peru, 19.331 İran.