Son dakika... Kanalizasyon sularında corona virüs tespit edildi!

Japonya'da yapılan araştırmada, atık su tesislerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Yapılan bu keşifle birlikte salgının önümüzdeki haftalarda daha fazla artış göstermesi bekleniyor.

Japon araştırma ekibi, ülkenin batısındaki İşikava ve Toyama eyaletlerindeki dört su arıtma tesisinden aldıkları örnekleri teste tabi tuttu.

Toyama Üniversitesi, Kanazawa Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesi'nin ortak çalışmasına göre tesislerden alınan 27 örnekte Covid-19 tespit edildi.

Bu çalışmanın sonuçları, ABD, Avustralya ve Avrupa'daki benzer çalışmaların sonuçlarını doğrulamış oldu.

Halk sağlığı uzmanları, bu tür numunelerin herkesi tek tek incelemeden bölgedeki enfekte kişi sayısını tahmin etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Çalışmaya doğrudan katılmayan Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Yuki Verios, Reuters'a verdiği demeçte "Su arıtma testi, insanları yayılan salgın konusunda erken bir uyarı sistemi olarak kullanılıyor" dedi.

İkinci bir Covid-19 dalgası bekleyen Japonya, tedbirlerini almaya devam ediyor.

Japon Sağlık Bakanlığı, 8 bin kişiye yapılan testlerde enfeksiyon oranının başkent Tokyo'da yüzde 0.01, Osaka'da yüzde 0.17, Miyagi'de yüzde 0.03 olduğunu duyurdu.

Bakanlık, vakaları doğrulamak için PCR testleri yerine "antijen" testlerinin kullanılmasını onayladı.

Antijen testleri, 6 saatte sonuç veren PCR testlerine kıyasla 10 ila 30 dakika arasında daha hızlı sonuç veriyor.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede şu ana kadar 17 bin 587 vaka tespit edilirken, 927 kişi hayatını kaybetti.