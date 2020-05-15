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15.05.2020 - 10:04 | | İHA

Son dakika... Kasiyere tükürdü! Markette olay...

Japonya'da yaşlı bir adam corona virüsün bulaşmasını engellemek üzere market kasalarına konulan plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, virüsten korunmak için mi?" diyerek tükürünce tutuklandı.

Son dakika... Kasiyere tükürdü! Markette olay...

Japonya'nın Hyogo Eyaleti'ndeki Awaji şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yerel medyanın aktardığına göre bir market çalışanına tüküren 72 yaşındaki erkek şüpheli tutuklandı.

Ülkedeki ticari işletmelerin müşteri ile kasiyer arasındaki teması azaltmak üzere kullandığı plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, korona virüsten korunmak için mi?" diye soran şüphelinin, 24 yaşındaki kadın kasiyere tükürdüğü belirtildi.

Plastik bariyer nedeniyle genç kadın isabet almazken, 27 Nisan'da gerçekleşen olayın ardından şüphelinin geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandığı aktarıldı. Polise verdiği ifadede suçlamaları kabul eden şahsın, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim. Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği ifade edildi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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