Son dakika... Katar Emiri, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak!

Kuveyt Dışişleri Bakanı, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Sabah, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

Türkiye de bir açıklama yaparak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.