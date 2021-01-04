04.01.2021 - 22:51 | | AA
Son dakika... Katar Emiri, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak!
Katar Emirlik Divanı, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" açıklamasını yaptı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Sabah, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.
Türkiye de bir açıklama yaparak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.