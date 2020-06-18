MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev corona virüse yakalandı!
ABONE OL
18.06.2020 - 10:35 |

Son dakika... Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev corona virüse yakalandı!

Gelen son dakika haberine göre, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika... Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev corona virüse yakalandı!

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor

İstanbul 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Araç muayeneleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Araç muayeneleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Sıradaki Haber