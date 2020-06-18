18.06.2020 - 10:35 |
Son dakika... Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev corona virüse yakalandı!
Gelen son dakika haberine göre, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.