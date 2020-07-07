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07.07.2020 - 16:50 | | AA

Son dakika... Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak!

Kenya'da, yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

Son dakika... Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak!

Eğitim Sekreteri George Magoha, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2020'de yapılması planlanan tüm sınavların iptal edildiğini belirtti.

"Okulların açılması eylül için planlanıyordu ancak Kovid-19 vakalarının sürekli artması nedeniyle 2021 Ocak ayına ertelendi." ifadesini kullanan Magoha, okullarda Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

BAZI BÖLGELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Başkent Nairobi'nin bazı bölgeleri, ülkenin en büyük ikinci kenti Mombasa ile Mandera şehirlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Gelecek iki haftada iç uçuşlar için havaalanlarının yeniden açılması ve eyaletler arasındaki ulaşıma da izin verilmesi planlanıyor.

Kenya'da bugüne kadar 8 bin 67 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendiBaskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay da bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
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