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05.12.2020 - 07:42 |

Son dakika... Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev!

Kırklareli doğumlu yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu ile evli Rohini Kosoglu, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’in İç Siyaset Danışmanı oldu.

Son dakika... Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev!

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanı görevine Türk vatandaşı Özkan Sedat Kösoğlu ile 2011 yılından beri evli olan Sri Lanka asıllı Rohini Kosoglu’nu getirdi. Harris, 2017 yılından beri birlikte çalıştığı Rohini Kosoglu’nun yeni görevini duyururken, “Kosoglu, Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda uzman bir isim” ifadesini kullandı. Kırklareli gelini Beyaz Saray’a danışman oldu

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Turk of America internet sitesinin aktardığına göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini Maryland Üniversitesi’nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi’nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ

Kamala Harris’in senatörlüğü döneminde özel kalem müdürü olarak görev alan Rohini Kosoğlu aynı zamanda Senato’da bu görevde bulunan ilk Güney Asya kökenli ABD’li kişi olarak da tarihe geçmişti. Kamala Harris aynı zamanda Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevine Hartina Flournoy’u, Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanı görevine ise Nancy Mceldowney’i getirdiğini açıkladı. (Hürriyet)

Son dakika... Kırklarelinin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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