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04.02.2021 - 12:30 | | AA

Son dakika... KKTC'de PCR testleri durduruldu!

Kuzey Kıbrıs'ta ücretsiz yapılan koronavirüs PCR test uygulaması yoğunluk nedeniyle askıya alındı, Sağlık Bakanlığı vakaların hızla arttığı ülkede yaşayanlardan evlerinde izole olmalarını istedi.

Son dakika... KKTC'de PCR testleri durduruldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını tespit etmek amacıyla ücretsiz yapılan PCR test uygulaması durduruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık ekiplerince ilçe merkezlerinde yapılan PCR testlerinin ikinci bir karara kadar yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Aşırı yoğunluk ve talep nedeniyle kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle ülke genelinde yapılan PCR testleri, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

'LÜTFEN HERKES EVİNDE İZOLE OLSUN'

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini vurgulayarak, "Lütfen herkes evinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş, yükselişle artmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İlk vakanın 10 Mart 2020'de görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

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