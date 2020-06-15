MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Korkunun faydası yok! Katil sürüsünü çağırdılar...
ABONE OL
15.06.2020 - 14:01 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Korkunun faydası yok! Katil sürüsünü çağırdılar...

Libya'da Sirte'ye sıkışan savaş ağası Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir caniden yardım istedi. Aşiretler ve diğer milislere komuta eden isim, tanıdık.

Son dakika... Korkunun faydası yok! Katil sürüsünü çağırdılar...

Libya ordusu, Türkiye'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen savaş ağası General Halife Hafter güçlerini Sirte çevresinde kuşattı.

Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları harekatını başlatan ordu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.

Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi.

Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmud Varfali olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.

Son dakika... Korkunun faydası yok Katil sürüsünü çağırdılar...


Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, Arap Baharı'ndan sonra bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Kent, hem güneyinde Cufra Askeri Hava Üssü bulunması hem ülkedeki en büyük hidrokarbon kaynaklarını barındıran 'Petrol Hilali' bölgesine açılan kapı olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Hafter milisleri, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı petrol hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı Sirte'yi vermemek için büyük çaba içinde.

Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), son aylarda Trablus ve çevresini Hafter milislerinden kurtardı. UMH, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor.

Hafter'e ise, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkeler destek veriyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 gözaltıSon dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Arnavutköy'de yollar göle döndü

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Arnavutköy'de yollar göle döndü

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2020? YKS giriş belgesi ne zaman belli olacak?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2020? YKS giriş belgesi ne zaman belli olacak?

Sıradaki Haber