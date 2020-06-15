Son dakika... Korkunun faydası yok! Katil sürüsünü çağırdılar...

Libya ordusu, Türkiye'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen savaş ağası General Halife Hafter güçlerini Sirte çevresinde kuşattı.

Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları harekatını başlatan ordu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.

Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi.

Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmud Varfali olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.





Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte, Arap Baharı'ndan sonra bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Kent, hem güneyinde Cufra Askeri Hava Üssü bulunması hem ülkedeki en büyük hidrokarbon kaynaklarını barındıran 'Petrol Hilali' bölgesine açılan kapı olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Hafter milisleri, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı petrol hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı Sirte'yi vermemek için büyük çaba içinde.

Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), son aylarda Trablus ve çevresini Hafter milislerinden kurtardı. UMH, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor.

Hafter'e ise, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa gibi ülkeler destek veriyor.