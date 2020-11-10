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10.11.2020 - 18:15 | | DHA

Son dakika... Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu!

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

Son dakika... Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu!

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahinin kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi.

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi. 

ALMANYA AŞIYI 2021İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR 

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor denildi.

 

 

 

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