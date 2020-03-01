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01.03.2020 - 10:55 | | İHA

Son dakika | Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı... Ermenistan'da ilk vaka!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kişide corona virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Son dakika | Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı... Ermenistan'da ilk vaka!

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan corona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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