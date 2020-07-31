Son dakika... Koronavirüste korkunç tablo!

Bugün itibariyle yedinci ayını dolduran koronavirüs salgını yayılma hızını artırıyor.

Çarşamba günü dünya çapında bir günde kaydedilen 289 bin vaka, şimdiye kadarki en yüksek rakam oldu.

Rekorun kırılmasından bir gün sonra ise bu kez 266 bin test pozitif çıktı, 6 bin 426 insan hayatını kaybetti.

Salgının en kötü etkilediği yer olan ABD'de bir günde 67 bin vaka kayıtlara geçti, koronavirüse yakalananların sayısı 4 milyon 495 bini buldu. ABD'deki ölümler ise 1485 artışla 152 bini geçti.

İkinci sıradaki Brezilya'daki vakalar ise 58 bin artışla 2 milyon 613 bine ulaştı. Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde son 24 saatte 1189 kişi daha yaşamını yitirdi, kurbanların sayısı 91 bini aştı.

ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sıradaki Hindistan'da günlük vaka rekoru kırıldı, bir günde 54 bin 966 test pozitif sonuç verdi. Koronavirüsün 1 milyon 639 bin insana bulaştığı yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde can kayıpları da hızla artıyor. Perşembe günü 783 kişi daha Covid-19 kurbanı oldu, ölümler 35 bini geçti.

ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından son 24 saatte günlük vaka sıralaması şöyle:

Güney Afrika 11 bin 46, Kolombiya 9 bin 965, Peru 6 bin 809, Arjantin 6 bin 377, Meksika 5 bin 752, Rusya 5 bin 509, Filipinler 3 bin 954.

Can kaybı sıralamasında ise ABD, Brezilya ve Hindistan'ı izleyen ülkeler: Meksika 485, Kolombiya 356, Güney Afrika 315, İran 226, Peru 205, Arjantin 153, Rusya 129.