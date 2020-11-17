17.11.2020 - 20:22 | | DHA
Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüs kaptı!
Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçii'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kosova Meclis Başkanı görevini de yürüten Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile enfekte olan bazı yakınlarıyla temasların ardından test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Osmani, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle, virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 17 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız" dedi.