MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Kosova'da koalisyon hükümeti düştü! Sadece 2 ay sürdü...
ABONE OL
26.03.2020 - 01:01 | | AA

Son dakika | Kosova'da koalisyon hükümeti düştü! Sadece 2 ay sürdü...

Kosova’da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.

Son dakika | Kosova'da koalisyon hükümeti düştü! Sadece 2 ay sürdü...

 

AYRINTILAR GELECEK...

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (26 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi açıklama

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (26 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Sıradaki Haber