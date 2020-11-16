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16.11.2020 - 18:21 | | AA

Son dakika... Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BM zirvesine davet edildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

Son dakika... Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BM zirvesine davet edildi

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. 

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler." ifadesini kullandı. 

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

 

Küçük çocuğa sigara içirip, içki şişesiyle görüntüledilerHatay’ın Kırıkhan ilçesinde 6 yaşındaki Ö.Ş.’ye sigara içiren ve elinde içki şişesiyle videosunu çekip, sosyal medyada paylaşan, yaşları 15-17 arasında değişen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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