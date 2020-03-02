Son dakika... Kremlin: Putin-Erdoğan randevusunu beklemeliyiz

Kremlin'den Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki son durum hakkında yeni açıklamalar var.

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki muhtemel bir kara harekatına başlaması için 5 Mart tarihindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

Kremlin sözcüsü şöyle devam etti: "Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplar da dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor."