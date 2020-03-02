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02.03.2020 - 13:16 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Kremlin: Putin-Erdoğan randevusunu beklemeliyiz

Sözcü Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenleyeceği muhtemel bir kara harekatı için 5 Mart'taki kritik zirvenin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika... Kremlin: Putin-Erdoğan randevusunu beklemeliyiz

Kremlin'den Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki son durum hakkında yeni açıklamalar var.

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki muhtemel bir kara harekatına başlaması için 5 Mart tarihindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" dedi.

Kremlin sözcüsü şöyle devam etti: "Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplar da dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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