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13.11.2020 - 00:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Kritik eyalette hakime 'Trump'ın başvurusunu reddedin' talebi

ABD başkanlık seçiminin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da, eyalet sekreterine bağlı avukatlar Başkan Donald Trump'ın seçim ekibinin yaptığı başvurunun reddedilmesi için harekete geçti.

Son dakika... Kritik eyalette hakime 'Trump'ın başvurusunu reddedin' talebi

Trump'ın ekibi, bölge mahkemesine giderek eyaletin seçim sonuçlarını kaydetmesinin engellenmesini istemişti.

Eyalet sekreterinin avukatları ise hakime, bu isteği reddetmesi için başvuruda bulundu.

3 Kasım'da resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden, eyalete bağlı yedi bölgenin tamamını kazanmış ve 53 bin oydan fazla fark atmıştı.

 

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