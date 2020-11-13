Son dakika... Kritik eyalette hakime 'Trump'ın başvurusunu reddedin' talebi

Trump'ın ekibi, bölge mahkemesine giderek eyaletin seçim sonuçlarını kaydetmesinin engellenmesini istemişti.

Eyalet sekreterinin avukatları ise hakime, bu isteği reddetmesi için başvuruda bulundu.

3 Kasım'da resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden, eyalete bağlı yedi bölgenin tamamını kazanmış ve 53 bin oydan fazla fark atmıştı.