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03.05.2020 - 07:17 | | DHA-AA

Son dakika! Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı

Gelen son dakika haberine göre; Kuzey Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.

Son dakika! Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

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