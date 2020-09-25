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25.09.2020 - 09:24 | | AA

Son dakika...Kuzey Kore, Güney Kore'den özür diledi!

Kuzey Kore, cuma günü sularına girdiğini için vurarak öldürdüğü Güney Kore vatandaşı için üzüntüsünü bildirdi.

Son dakika...Kuzey Kore, Güney Kore'den özür diledi!

Güney Kore güvenlik danışmanı, Kuzey Kore'nin koronavirüsle mücadele kapsamında Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisini vurduğunu bildirdiğini aktardı.

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Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'e mektup göndererek böyle bir olayın hiç yaşanmamış olması gerektiğini ifade etti.

Kim, mesajında, Kuzey Kore askerlerinin fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) 10 kilometre güneyinde kara sularına giren Güney Koreli'ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından onu taşıyan botun yakıldığını belirtti.

Kuzey Kore lideri olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını Güney Kore ile paylaşacaklarını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken, botla açıldıktan sonra kaybolan yetkilinin Kuzeyli askerler tarafında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi açıklama yapmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
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