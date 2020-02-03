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03.02.2020 - 17:11 |

Son dakika... Libya krizinde kritik toplantı bugün başlıyor

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5 5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.

Son dakika... Libya krizinde kritik toplantı bugün başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm amacıyla 5 5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurdu.

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi.

Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

 
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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