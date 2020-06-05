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05.06.2020 - 10:32 | | AA

Son dakika... Libya ordusu, Terhune'yi Hafter'den aldı!

Gelen son dakika haberine göre Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Son dakika... Libya ordusu, Terhune'yi Hafter'den aldı!

Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu.

Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi.

Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.

Terhune'de şehrin yerlisi Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği şeklinde iddialar yerel basına yansımıştı.

Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

 

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